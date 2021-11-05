Спікер передав документ на підпис президенту України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про олігархів.

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599) передано на підпис президенту України.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599). Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270. Ряд депутатів були незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

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Того ж дня голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час ухвалення закону про олігархів виникла колізія. За його словами, депутати хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. "Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив парламентарій.

Своєю чергою, тодішній голова ВР Дмитро Разумков подякував парламенту за те, що підтримав поправку №398, ініціатором якої, зокрема, був він.

Поправкою №398 пропонувалося встановити, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюється головою Національного агентства з питань запобігання корупції за зверненням комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Водночас, поправка №398 на голосування під час прийняття закону не ставилася. Депутати голосували за поправку №406, яка передбачає, що рішення про визнання особи олігархом приймається Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.

3 листопада ВР усунула "неузгодженості" в законі про олігархів, уточнивши повноваження РНБО. Відповідне рішення депутати підтримали трьома голосуваннями. В уточненому тексті закону, який опубліковано на сайті парламенту, зокрема, у його статті 5 вказується, що за клопотанням особи, щодо якої розглядається питання про визнання її олігархом, та на підставі відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України її особисті усні пояснення заслуховуються на засіданні РНБО. Уточненим текстом закону зміни вносяться також до статей 7 та 9 закону. По всьому уточненому тексту закону вказується, що органом, який бере участь у процесі визнання особи олігархом, є РНБО.

У статті 5 також йдеться: рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Автор: Надя Пришляк