Президент також згадав про відповідальність, яку нестиме в разі неповідомлення про зустріч з олігархами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, у яких випадках готовий зустрічатися з олігархами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Трускавці.

Зокрема, законом про олігархів передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність за неповідомлення про зустріч з олігархами.

Відповідаючи на запитання про те, яка ж відповідальність у такому випадку передбачена для президента, Зеленський зазначив:

"У мене найбільша відповідальність, яка є через такі зустрічі… Тому я зацікавлений, щоб вони були публічні. У мене відповідальність політична. Це вдарить по президенту, по Офісу президента, по рейтингу влади й потім по рейтингу партії, тому що рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського. Тому політична відповідальність - це найпотужніша відповідальність, яка в мене є".

Він також наголосив, що його зустрічі з представниками великого бізнесу на сто відсотків мають відбуватися в Офісі президента. За словами глави держави, у таких зустрічах він зацікавлений в контексті, наприклад, боротьби з COVID-19.

Читайте такожСтало відомо, коли "слуги" розпочнуть процедуру відставки Разумкова"Я буду зацікавлений у зустрічі з великим бізнесом перед тим, як ми точно знатимемо, що Україна буде приймати Олімпіаду. Це треба буде готувати заздалегідь. І не тільки зимову Олімпіаду. Я говорю про інфраструктуру спортивну. Нам не вистачатиме державних коштів…, якщо ми хочемо побудувати реально спортивно потужну інфраструктуру і потужний менеджмент", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що інші зустрічі з олігархами його не цікавлять.

Закон про олігархів: подробиці

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів, а 23 вересня - остаточно.

У запропонованому главою держави документі було передбачено, що Рада національної безпеки та оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, їх заноситимуть до реєстру олігархів.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з наступних ознак:

бере участь в політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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Автор: Антоніна Доломанжи