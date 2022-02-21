Руслан Стефанчук зазначив, що у новому законопроекті йдеться виключно про питання самозахисту громадян.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що депутати підтримають законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час брифінгу.

"Всі питання, які виникали в попередньому законопроекті, з цього законопроекту прибрані... Навіть збільшилася кількість підписантів цього законопроекту. І я дуже переконаний, що в першому читанні він буде підтриманий", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що у законопроекті "чітко забезпечені критерії, необхідні, щоб кожен громадянин мав право на самозахист, і не спричиняв цим самим якихось питань, пов'язаних із життям і здоров'ям інших людей".

"Це все передбачене в цьому законопроекті. Ми його, я думаю, проголосуємо в першому читанні і будемо спостерігати за ситуацією. У разі необхідності, я глибоко переконаний, що Верховна Рада проголосує і в другому, і в цілому цей законопроект для того, щоб кожен громадянин України отримав святе право на самозахист", - запевнив спікер.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня парламент розгляне законопроект про зброю.

Він нагадав, що парламент вже розглядав законопроект про зброю, але тоді позиції депутатів розділилися, бо половина з них підтримувала норму про придбання і зберігання короткоствольної вогнепальної зброї, а інша була категорично проти.

За словами Арахамії, у новому проекті закону взагалі прибрали питання короткоствольної зброї, і документ буде винесений на голосування.

4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335) та альтернативний до нього.

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