Водночас країна готова розглянути пропозиції України щодо гарантування безпеки.

Велика Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але відмовляється взяти на себе зобов’язання, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Про це заявив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, інформує The Guardian.

"Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", - заявив Рааб.

Політик додав, що рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України "залежатиме від того, що про що саме йдеться". Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", - зауважив Рааб.

Нагадаємо, що однією з найголовніших умов Росії щодо миру в Україні є нейтральний статус та відмова від вступу в НАТО. Україна заявила про готовність розглянути це, якщо отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема, постійних членів Радбезу ООН, серед яких й Велика Британія.

Як повідомили в Офісі президента, Україна з міжнародними партнерами наразі працюють спільно над майбутнім документом щодо гарантій безпеки.

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