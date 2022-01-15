Росію закликали вжити негайних дій для деескалації агресії проти України.

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний Альянс готові до продовження діалогу з Російською Федерацією.

Про це в Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"США і НАТО є єдиними та готові до подальшого взаємного діалогу з Росією", - написав він.

Крім цього, Держдеп поширив повідомлення про бесіду держсекретаря Блінкена з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої обговорювалися наступні кроки після засідання Ради НАТО - Росія, що відбулося 12 січня.

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"Сполучені Штати та НАТО готові знову зустрітися з Росією і віддані продовженню дипломатії та взаємного діалогу. Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині на дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних дій для деескалації агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

НАТО та Росія:

12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО - Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ на цьому тижні будуть врегульовані всі питання і проблеми, але підкреслив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Засідання Ради НАТО - Росія відбулося на тлі нарощування Росією військ на кордоні з Україною, а також у зв'язку з вимогою РФ до США і НАТО зобов'язатися не приймати Україну до членства в Альянсі.

Раніше, 10 січня, в Женеві представники США і РФ провели діалог щодо стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник Міністра закордонних справ Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну, але підкреслив вимоги РФ отримати правові гарантії нерозширення НАТО і закликав Альянс відмовитися від "освоєння території" нових членів.