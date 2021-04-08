У Словаччині висловили готовність долучитися до роботи «Кримської платформи».

Новостворений уряд Словаччини підтримує суверенітет України на тлі дестабілізаційних дій Російської Федерації в окремих окупованих районах Донецької і Луганської областей, окупованому Криму і біля кордонів України.

Як повідомляє прес-служба МЗС, міністр Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм словацьким колегою Іваном Корчоком.

Зокрема, ключовою темою розмови стало загострення РФ безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в Криму.

Кулеба детально поінформував Корчока про нарощування військової присутності РФ вздовж російсько-українського кордону, посилення обстрілів українських позицій та об'єктів цивільної інфраструктури поблизу контактної лінії, небажання Росії підтвердити відданість режиму припинення вогню.

Своєю чергою, глава МЗС Словаччини запевнив у безумовній підтримці новоствореним словацьким урядом суверенітету і територіальної цілісності України на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Корчок також висловив готовність його країни долучитися до роботи «Кримської платформи».

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Віталій Саєнко