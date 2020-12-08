Прокурор зазначив, що клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відео-конференцзв’язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу.

Якщо адвокати екс-президент України Віктора Януковича хочуть, щоб запобіжний захід для нього розглядали за його присутності, він має з’явитися в суд.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив прокурор Олексій Донський, який представляє інтереси обвинувачення у даній справі.

За його словами, процедура за якою завтра Печерський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу, не передбачає його участі у судовому засіданні через відео-конференцзв’язок. «Тобто клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відео-конференцзв’язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу, оскільки мова йде про обрання запобіжного заходу для нього заочно, що передбачено частиною 6 ст. 193 КПК», - сказав Донський.

Разом з тим він зазначив, що Янукович може взяти участь у цьому засіданні лише якщо особисто з’явиться завтра до Печерського райсуду Києва. «Якщо особа з’явилася в суд, то тоді клопотання розглядається за іншою процедурою», - додав прокурор.

«Адвокати Януковича можуть лише заявити, що немає підстав для розгляду клопотання про запобіжний захід, а не вимагати участь Януковича через відео-конференцзв’язок, оскільки він не учасник цієї процедури взагалі», - зазначив Донський.

«Нехай вони приводять в суд Януковича і тоді буде розгляд за його участі», - підсумував він.

Янукович хоче повернутися на екрани

8 грудня адвокати, які представляють інтереси екс-президента України Віктора Януковича в суді, заявили, що він хоче брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу у справі про масові розстріли людей на Майдані в 2014 році.

За словами адвокатів, екс-президент звернувся до суду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі шляхом відеоконференції.

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Автор: Дмитро Хилюк