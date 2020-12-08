Екс-президент звернувся до суду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі шляхом відеоконференції.

Екс-президент України Віктор Янукович хоче взяти участь у суді з обрання йому запобіжного заходу у справі щодо масових розстрілів людей на Майдані у 2014 році.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві АТ "АВЕР ЛЕКС", адвокати якого представляють інтереси Януковича в суді.

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За словами адвокатів, екс-президент звернувся до суду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі шляхом відеоконференції.

Зазначається, що відповідний розгляд клопотання офісу генпрокурора відбудеться о 14:45 9 грудня в Печерському районному суді Києва.

"Захист Віктора Януковича також вимагає залучити до участі в судовому процесі всіх потерпілих... Обидві сторони - і представники тодішньої влади, і представники Майдану повинні бути заслухані публічно. Крім того, що має бути забезпечена особиста участь у процесі Віктора Януковича, як вже було зроблено у даній справі Святошинським райсудом в 2016 році, до справи повинні бути допущені і самі потерпілі", - йдеться в повідомленні.

На думку адвокатів, для розкриття вбивств на Майдані, скоєних в лютому 2014 року, поряд з участю Януковича і потерпілих необхідно публічно допитати свідків як з боку тодішньої влади - Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану - Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка.

Крім того, захист вважає за необхідне провести допит Давида Жванії, а також безпосередніх учасників стрільби – Івана Бубенчика, Володимира Парасюка, грузинських снайперів.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк також заявив, що захист передає суду і вимагатиме публічного вивчення 15 томів матеріалів, які нібито підтверджують причетність до розстрілів на Майдані представників постмайданної влади.

Справа Януковича: що відомо

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України.

Янукович не брав участі в судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

12 травня 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді утримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в Організації шляхом перевищення влади переслідувань і вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року в Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Також суд призначив новий розгляд у суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: Антоніна Доломанжи