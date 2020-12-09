Суддя залишив без задоволення клопотання адвокатів Януковича щодо його виклику на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Екс-президент Віктор Янукович не братиме участі в судовому засіданні з розгляду запобіжного заходу для нього в справі про масові вбивства "майданівців".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив слідчий суддя Печерського райсуду Києва Валерій Підпалий.

Суддя залишив без задоволення клопотання адвокатів Януковича щодо його виклику на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу та щодо дистанційної участі в засіданні через відеоконференцзв'язок.

Слідчий суддя послався на частину 6 статті 193 Кримінального процесуального Кодексу, згідно з якою процедура заочного обрання запобіжного заходу не передбачає виклику підозрюваного в суд чи його участь у судовому засіданні дистанційно.

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Окрім того, суддя наголосив, що Янукович не позбавлений права на захист, оскільки його інтереси в суді представляють адвокати.

Після цього Підпалий оголосив перерву в засіданні на три години, орієнтовно до 1:00 години ночі 10 грудня.

Нагадаємо, що вчора адвокати Януковича заявляли, що їхній підзахисний хоче взяти участь у засіданні через відеоконференцзв'язок.

Суд над Януковичем

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що "прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України".

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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Автор: Дмитро Хилюк