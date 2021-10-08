Сторона обвинувачення просить суд взяти мера Одеси під варту з альтернативою застави у понад 120 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить розгляд запобіжного заходу для міського голови Одеси Геннадія Труханова у понеділок, 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила слідча - суддя Оксана Олійник.

Оскільки суд на сьогодні не встиг розглянути клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Труханова, то засідання продовжиться о 9:00 11 жовтня.

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6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедиктова поінформувала, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження про причетність мера Одеси Труханова і низки місцевих чиновників до незаконного заволодіння земельними ділянками.

Пізніше в САП заявили, що про підозру повідомлено меру Одеси і ще трьом посадовим особам міськради. Їхні дії кваліфіковані за ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило причетність до схеми 16 осіб: 10 з них є членами злочинної організації, а решта – співучасниками вчинення злочинів.

За даними розслідування, протягом 2016-2019 років зазначені особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови. В результаті цього шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність. Також з місцевого бюджету було незаконно витрачено 131 млн грн.

Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами, як свідчать результати експертизи, становить 689 млн грн.

Сторона обвинувачення просить суд взяти Труханова під варту з альтернативою застави у понад 120 млн грн.

Автор: Наталія Хаджі