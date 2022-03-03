Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ сильніший за військових президента РФ Володимира Путіна, але він запізнився із санкціями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи не забарився світ із санкціями.
"Світ сильніший за військових Путіна...", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що є рішення, які ухвалюють не лише військові, а люди у костюмах.
"Є рішення, які приймають дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм (світу - УНІАН) про це сказав їх народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу... Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною - УНІАН) політикою", - сказав глава держави.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася на територію нашої держави. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.
Супротивник відкривав вогонь по воєнних об'єктах, а потім атакував мирні населені пункти. Станом на 2 березня стало відомо про загибель понад 2 тисяч цивільних громадян України.