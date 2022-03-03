Президент наголосив, що про це запізнення іншим країнам сказали їхні громадяни, коли вийшли з акціями протесту на площі своїх міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ сильніший за військових президента РФ Володимира Путіна, але він запізнився із санкціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи не забарився світ із санкціями.

"Світ сильніший за військових Путіна...", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що є рішення, які ухвалюють не лише військові, а люди у костюмах.

"Є рішення, які приймають дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм (світу - УНІАН) про це сказав їх народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу... Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною - УНІАН) політикою", - сказав глава держави.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася на територію нашої держави. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник відкривав вогонь по воєнних об'єктах, а потім атакував мирні населені пункти. Станом на 2 березня стало відомо про загибель понад 2 тисяч цивільних громадян України.

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