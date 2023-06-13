Україна вимагає від Росії припинити агресивну війну і вивести усі загарбницькі війська.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на російські і угорські заклики до країн Заходу не постачати зброю для захисту і оборони України від російської загарбницької війни.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook. Ніколенко звернув увагу на окремі заяви президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, які виступають проти постачання країнами Заходу озброєнь для оборони України.

У цьому зв'язку, речник назвав такі заяви російсько-угорським "тангом на кістках".

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Українська формула миру

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті президент Володимир Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами президента України, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

12 грудня 2022 року під час виступу на саміті G7 Зеленський назвав три кроки, необхідні для прискорення настання миру. Це, за словами президента, надання Україні сучасного озброєння для захисту, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нові дипломатичні заходи для звільнення всіх українських полонених і територій.

В Офісі президента України неодноразово назвали умови для початку мирних переговорів з Росією - це виведення усіх російських загарбницьких військ та відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів станом на 1991 рік.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо російські загарбники не виведуть війська з України без бою, то з ними немає про що говорити.

Президент наголошував, що у запропонованій Україною Формулі миру відображена конкретна послідовність дій, яка "однозначно призведе до закінчення війни", бо Україна прагне миру.

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