За словами Пєскова, обмеження і навіть заборона діяльності - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ.

У Кремлі засудили запровадження санкцій проти трьох телеканалів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Ми можемо лише засудити ці дії української влади», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, як на практиці Кремль відреагує на таке рішення.

«Безумовно обмеження і навіть заборона діяльності - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ», - додав він.

На уточнююче запитання УНІАН, чи планує Росія надавати якусь інформаційну підтримку «ОПЗЖ», Пєсков сказав: «не знаю про яку підтримку ви говорите, що маєте на увазі, російські ЗМІ працюють у звичайному режимі, вони висвітлюють різні події у світі, в тому числі цю подію. Безумовно таке рішення влади щодо обмеження роботи ЗМІ - це ті події, на які напевно слід звернути увагу таким організаціям як ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям».

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: Роман Цимбалюк