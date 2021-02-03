Секретар РНБО заявив, що позиція України буде жорсткою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов допускає запровадження санкцій проти інших телеканалів, якщо будуть докази їх роботи проти України на ворогів.

Про це він сказав на брифінгу, який транслювався на телеканалі "Україна 24".

На питання, чи буде розглядатися можливість запровадження санкцій проти інших телеканалів, і зокрема регіональних, які мовлять на сході України, на яких виходять антиукраїнські сюжети і програми.

"Таких каналів дуже багато. Залежно від того, як тільки будуть у нас відповідні документи, саме документи, не емоції... ми відразу будемо робити відповідне реагування. Немає значення – це на сході, чи на заході, чи на півдні, чи в комусь іншому місці", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що "позиція буде жорсткою, тому що ми знаходимося у вкрай складному на сьогоднішній день стані".

"Ми знаходимося у стані війни. Це треба всім усвідомити і розуміти", - наголосив він.

Читайте такожЛітаки Медведчука і Козака: СБУ підтвердила введення санкцій проти двох авіакомпаній

За словами Данілова, ворог України підступний і на українському суспільстві лежить відповідальність за те, щоби країна збереглася.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко