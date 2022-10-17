Омбудсмен вважає, що за мовчанкою МКЧХ криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста проігнорували заклик України приєднатися до української делегації з метою здійснення спроби відвідання колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у соціальній мережі Facebook.

Омбудсмен зазначив, що він спільно з народними депутатами України Марією Мезенцевою, Єгором Чернєвим, Денисом Масловим, Оленою Хоменко та радницею керівника Офісу президента України Дар'єю Зарівною прибули на межу з тимчасово окупованою територією.

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"Цей візит ми планували, як і обіцяли з української сторони, здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених", - додав він.

За його словами, виявилося, що представникам МКЧХ добитися доступу до українських військовополонених складніше, ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту.

"Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що росіяни продовжують катувати українських героїв під мовчання міжнародних організацій.

"Ми не вимагаємо надможливого. Ми хочемо, щоб речі називалися своїми іменами - Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а Росія не допускає МКЧХ до українських військовополонених. Росіяни катують і вбивають українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевських конвенцій", - наголосив Лубінець.

"Ніби все просто. Але МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація", - додав він.

"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти? Чи кошти жертвують на утримання дорогого офісу в Женеві та зарплат топ-менеджерам, які мігрують від однієї міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергову занепокоєність і звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи, в порушенні принципів нейтральності? Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона повинна бути ліквідована", - заявив омбудсмен.

Теракт в колонії Оленівці - що відомо

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

19 серпня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк звинуватив міжнародні організації, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в тому, що вони відмовчуються, в той час, коли Росія українських полонених морить голодом, катує, вбиває.

13 жовтня Україна висунула вимогу МКЧХ, давши три дні для направлення місії до колонії в окупованій Оленівці.

15 жовтня нова президентка МКЧХ Мір'яна Еггер під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком заявила, що Червоний хрест продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених.

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