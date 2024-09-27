За словами екс-президента США, він зустрінеться із Зеленським у Trump Tower.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що таки зутрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч відбудеться у пʼятницю, 27 вересня, біля 09:45 (16:45 за Києвом) у Нью-Йорку, пише NBC News. За словами екс-президента США, він зустрінеться із Зеленським у Trump Tower.

Не минулося і без гучних заяв про війну.

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"Це ганьба, що відбувається в Україні: стільки смертей, стільки руйнувань. Це жахлива річ. І одна з речей, яка мене дуже турбує, – це той факт, що Європа платить лише невелику частину грошей, які платять Сполучені Штати Америки, а між нами і Росією – океан. А у них його немає", – заявив кандидат у президенти США.

Зустріч Трампа і Зеленського: шо передувало

У ЗМІ писали, що команда президента України Володимира Зеленського під час поїздки до США не погодилася зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго. Причиною нібито стало те, що це могло бути сприйнято як висловлювання підтримки його кандидатури на виборах.

Раніше Трамп відзначився кількома гучними заявами про Україну та, зокрема, Зеленського. Так, екс-президент США звинуватив українського лідера у відмові укласти угоду про припинення війни з Росією та "наклепі" на нього, оскільки Трамп посилив нападки на Київ напередодні виборів у США.

Під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні Трамп звинуватив Зеленського у "брудних випадах" у його бік. Що саме він має на увазі, кандидат у президенти США не уточнив.

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