Обраний та наразі чинний президенти США провели зустріч під час виборів лідера Республіканської партії в Сенаті.

Дональд Трамп та Джо Байден зустрілися в Білому домі. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що обраний та наразі чинний президенти США провели зустріч під час виборів лідера Республіканської партії в Сенаті.

За даними видання, Байден сказав новообраному президенту Дональду Трампу, що він з нетерпінням чекає "плавного переходу" влади у січні, додавши, що "переконається", що його попередник і наступник буде прийнятним, коли він знову зайде у Білий дім у січні.

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"Ну що ж, пане обраний президент, колишній президент, Дональд, вітаю. Ласкаво просимо назад", - сказав Байден, коли Трамп сів поруч із палаючим вогнем в Овальному кабінеті, після чого обидва лідери потиснули один одному руки.

"Політика - це жорстко, і в багатьох випадках це не дуже гарний світ, але сьогодні це гарний світ, і я це дуже ціную", - сказав у відповідь Трамп.

Передача влади у США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, радник віцепрезидентки США Камали Гарріс порадив наразі чинному главі Білого дому Джо Байдену піти у відставку. За словами Джамала Сіммонса, Байден може піти у відставку протягом наступних 30 днів, зробити Гарріс президентом США і таким чином звільнити її від необхідності спостерігати за перехідним періодом до 6 січня - її власної поразки.

Також УНІАН писав, що майбутня перша леді США Меланія Трамп вирішила проігнорувати зустріч із Джилл Байден у Білому домі. Майбутня перша леді США відхилила запрошення на традиційну зустріч між подружжями наразі чинного і обраного президентів.

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