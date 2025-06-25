За його словами, американський політик дуже послідовний в своїй симпатії до очільника Кремля.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що наразі ніщо не може змінити думку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про кремлівського правителя Путіна.

У "Мосейчук Podcast" він нагадав, що протягом чотирьох місяців український президент разом із лідерами Європи намагалися довести Трампу, що Путін йому бреше. Після цього з Вашингтона надходили сигнали, що президент США злий на Путіна, він навіть писав критичні дописи у мережі, однак до конкретних дій справа не дійшла:

"Унікальність ситуації в тому, що ми разом з рештою Європи переконали Трампа в тому, що Путін бреше, і це однозначно перемога. Але ми не змогли змусити його діяти щодо Путіна. А як зробити цей останній крок - наразі не видно".

На думку Кулеби, американський президент може бути непослідовним у своїх рішеннях, але завжди є послідовним у поглядах. Наприклад, під час першого терміну він хотів укласти угоду з Путіним. Тоді в нього не вийшло, більш того - США передали Україні зброю. Однак політичні переконання Трампа це не змінило.

Відео дня

"Чи можливий антипутінський крок Трампа? Так, абсолютно. Як туди прийти - поки що складно сказати. Чи змінить цей крок його стратегічне бачення домовлятися з Путіним? Ні, бо він дуже послідовний у своїй симпатії до нього".

На питання, чи могли Трамп і Путін під час телефонних розмов розділити сфери інтересів в Україні та на Близькому Сході, колишній міністр відповів, що Росія наразі слабка і не має ресурсу на глобальні військові дії:

"Трамп може домовитися з Путіним про що завгодно, але у них на двох немає сили дотриматися цієї домовленості".

Трампа критикують за м'яку позицію щодо Путіна

Як відомо, за президентства Дональда Трампа Вашингтон почав позиціонувати себе не як союзник України у війні з Російською Федерацією, а як посередник у переговорах.

Новий президент звинувачував Україну в початку великої війни, критикував Володимира Зеленського та постійно запевняв, що Путін хоче миру.

Він грозив Російській Федерації масштабними санкціями, якщо вона відмовиться від мирних переговорів та припинення вогню на фронті, однак цього так і не сталося.

Через це Трампа неодноразово критикували за занадто поступливий і недостатньо критичний підхід до Путіна, який відображає політику "умиротворення".

Вас також можуть зацікавити новини: