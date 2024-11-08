Новообраний президент США Дональд Трамп планує різко посилити санкції проти Ірану та обмежити продажі його нафти в рамках агресивної стратегії, спрямованої на припинення підтримки Тегераном союзників на Близькому Сході та його ядерної програми. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, поінформовані з планами Трампа.
За їхніми даними, новий глава Білого дому негативно ставився до Ірану з часів свого першого терміну. Тоді він розірвав угоду шести країн з Тегераном, відому як Спільний всеосяжний план дій, яка мала на меті стримувати плани Ірану з ядерної зброї.
Трамп також нав’язав стратегію "максимального тиску" в надії, що Іран відмовиться від амбіцій щодо ядерної зброї, припинить фінансування та навчання терористичних груп і покращить ситуацію з дотриманням прав людини у країні.
"Люди схильні сприймати ці речі особисто. Якщо він збирається бути ворожим проти якоїсь конкретної країни, визначеної головним супротивником, то це Іран", — сказав Мік Малрой, високопосадовець Пентагону з питань Близького Сходу під час першого президентського терміну Трампа.
За даними джерел видання, нова команда в адміністрації президента США діятиме швидко, щоб спробувати перекрити доходи Ірану від нафти, включаючи переслідування іноземних портів і трейдерів, які працюють з іранською нафтою:
"Я думаю, ви побачите, що санкції поновляться, ви побачите набагато більше, як дипломатично, так і фінансово, вони намагаються ізолювати Іран. Іран зараз безумовно слабкий, і зараз є можливість використати цю слабкість".
Водночас Браян Хук, який курирував політику щодо Ірану в Державному департаменті під час першого терміну Трампа, заявив, що обраний президент "не зацікавлений" у спробі повалити правителів Ірану. При цьому, за його словами, Трамп пообіцяв "ізолювати Іран дипломатично та послабити його економічно, щоб вони не могли фінансувати все насильство", скоєне ХАМАСом, Хезболлою, хуситами в Ємені та іншими помічниками в Іраку та Сирії.
У свою чергу Роберт Макнеллі, колишній американський енергетичний чиновник, сказав, що адміністрація Трампа може накласти заборону на роботу китайських портів, які отримують іранську нафту, а також санкції проти іракських чиновників, які фінансують підтримувані Іраном збройні формування.
Трамп і відносини США з Іраном - останні новини
5 серпня Дональд Трамп заявив, що Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі. Тоді він казав, що цього б не сталося, якби він був главою Білого дому.
Як зазначив Трамп, "якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив про напад, тому що цього б не сталося".
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