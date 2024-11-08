Відносини з Тегераном, який намагався вбити обраного президента та інших колишніх чиновників США, цього разу, ймовірно, будуть ще гіршими.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує різко посилити санкції проти Ірану та обмежити продажі його нафти в рамках агресивної стратегії, спрямованої на припинення підтримки Тегераном союзників на Близькому Сході та його ядерної програми. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, поінформовані з планами Трампа.

За їхніми даними, новий глава Білого дому негативно ставився до Ірану з часів свого першого терміну. Тоді він розірвав угоду шести країн з Тегераном, відому як Спільний всеосяжний план дій, яка мала на меті стримувати плани Ірану з ядерної зброї.

Трамп також нав’язав стратегію "максимального тиску" в надії, що Іран відмовиться від амбіцій щодо ядерної зброї, припинить фінансування та навчання терористичних груп і покращить ситуацію з дотриманням прав людини у країні.

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"Люди схильні сприймати ці речі особисто. Якщо він збирається бути ворожим проти якоїсь конкретної країни, визначеної головним супротивником, то це Іран", — сказав Мік Малрой, високопосадовець Пентагону з питань Близького Сходу під час першого президентського терміну Трампа.

За даними джерел видання, нова команда в адміністрації президента США діятиме швидко, щоб спробувати перекрити доходи Ірану від нафти, включаючи переслідування іноземних портів і трейдерів, які працюють з іранською нафтою:

"Я думаю, ви побачите, що санкції поновляться, ви побачите набагато більше, як дипломатично, так і фінансово, вони намагаються ізолювати Іран. Іран зараз безумовно слабкий, і зараз є можливість використати цю слабкість".

Водночас Браян Хук, який курирував політику щодо Ірану в Державному департаменті під час першого терміну Трампа, заявив, що обраний президент "не зацікавлений" у спробі повалити правителів Ірану. При цьому, за його словами, Трамп пообіцяв "ізолювати Іран дипломатично та послабити його економічно, щоб вони не могли фінансувати все насильство", скоєне ХАМАСом, Хезболлою, хуситами в Ємені та іншими помічниками в Іраку та Сирії.

У свою чергу Роберт Макнеллі, колишній американський енергетичний чиновник, сказав, що адміністрація Трампа може накласти заборону на роботу китайських портів, які отримують іранську нафту, а також санкції проти іракських чиновників, які фінансують підтримувані Іраном збройні формування.

Трамп і відносини США з Іраном - останні новини

5 серпня Дональд Трамп заявив, що Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі. Тоді він казав, що цього б не сталося, якби він був главою Білого дому.

Як зазначив Трамп, "якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив про напад, тому що цього б не сталося".

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