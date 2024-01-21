За словами президента, існує чимало нюансів виборів під час війни, зокрема у питанні голосування на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час воєнного стану, але є умова.

Як повідомив президент в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, вибори відбудуться, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни.

"Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра... Нам треба змінити обставини та закон", - сказав він, коментуючи ймовірність проведення виборів.

Також Зеленський додав, що вибори президента відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону. Українське законодавство забороняє не президенту проводити вибори, а всім інституціям загалом. Крім того, залишається питання про те, як проводити вибори на окупованих територіях.

"Навіть якщо це можна було зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас понад 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає", – сказав Зеленський.

Вибори в Україні: це варто знати

Вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року. Однак через російське вторгнення було запроваджено воєнний стан, і проводити вибори не можна за законом. Дискусії щодо того, чи відбудеться голосування, ведуться вже не один місяць.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данилов зазначав, що Україна як держава має забезпечити право голосування кожному громадянину, що неможливо зробити під час такої активної фази війни, адже тисячі українських громадян зараз на фронті.

У листопаді 2023 року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного року "не буде жодних виборів".

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