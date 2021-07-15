Судячи з відео, навколо його володінь вирито канал близько трьох метрів завширшки. До того ж цей рів болотистий.

ЗМІ показали резиденцію колишнього президента України Віктора Ющенка у селищі Нові Безрадичі, що у 20 кілометрах від Києва.

Як повідомляє "Страна", переїхав він туди у 2014 році з державних дач в Конча-Заспі, де зараз проживає президент Володимир Зеленський.

Територія його нинішніх володінь - 3,5 гектара. Коли Ющенко ще був головою Нацбанку (1993-1999 роки), він купив тут 7 соток.

Дорога від траси до його будинку якісно заасфальтована, горять всі ліхтарі і місцями висять камери спостереження.

"Перед поворотом до будинку Ющенка з обох сторін траси встановлено знак "поворот направо заборонений"," поворот наліво заборонений", але все ж якщо ви ризикнете, то натрапите на "цеглину", - повідомляють журналісти видання.

Судячи з відео, резиденція Ющенка оточена виритим каналом близько трьох метрів завширшки. До того ж цей рів болотистий.

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На просторій ділянці є ферма, сад, кілька водойм, столярна майстерня, знаменита бджолина ферма, хата-музей і кілька вітряних млинів. На одному з водойм встановлено кілька рибальських містків. Також на березі спорудили місце для барбекю з великою критою терасою.

Частина території, що належить Ющенку, відведена для вигулу коней. Також є кілька городів і теплиця.

"Велике переселення" з резиденцій у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

14 травня Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

За його словами, ряд людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати.

"Це колишні судді, прокурори, міліціонери, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем'єр часів Порошенка Зубко і навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

"Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - додав глава держави.

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Автор: Денис Прядко