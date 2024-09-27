Впродовж найближчих днів і тижнів союзники рухатимуться в бік того, щоб забезпечити Україну усім необхідним.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішення про зняття обмежень для ЗСУ на застосування далекобійної зброї союзників по військових цілях у Росії можуть ухвалити до початку зими.

В інтерв'ю "Голосу Америки" голова МЗС зазначив, що очікує на "дуже сильну позицію" найближчими тижнями, щоб забезпечити Київ усім необхідним.

"Ми зустрічаємося тут, на Генасамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч "Групи двадцяти". Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року", – заявив він.

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Як розповів Леммі, дані британської розвідки вказують, що наступного року ситуація для правителя РФ Володимира Путіна буде складнішою. Зокрема, економіка Росії буде в поганому стані, а самому кремлівському лідеру буде дуже важко впоратись з тою кількістю жертв та втрат, які принесла війна. При цьому міністр відзначив успіхи української армії у Чорному морі та Курській області Росії.

"Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна з Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – додав він.

У Леммі спитали, чи зможе Захід продовжувати підтримувати Україну за таких умов ще кілька років. У відповідь на це міністр визнав, що відмова від цього обійдеться значно дорожче фінансово.

"Адже тоді б витрати на оборону суттєво зросли для всіх західних союзників. І балтійський кордон був би дуже вразливим до погроз Путіна. Тому ми стоїмо з Україною стільки, скільки потрібно. І я цілком впевнений, що ми це витримаємо. Звісно, ця війна буде вирішена лише політичним шляхом – це також повертає нас до гарантій безпеки, які потрібні Україні. І ми у Сполученому Королівстві завжди вірили, що шлях України до вступу у НАТО - дуже важливий вимір цих гарантій безпеки", - підсумував він.

Далекобійні удари по території РФ - позиція союзників

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не скасовуватиме обмеження на далекобійні удари, оскільки це несумісно з його позицією. The Times писав, що німці втрачають віру в Шольца через його дії щодо війни в Україні.

На думку західних експертів, далекобійні удари ЗСУ завадили б Росії безперешкодно перекидати свої війська на поле бою. Це також показало б рішучість союзників і притупило б російську риторику.

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