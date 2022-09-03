Переможець вступить на посаду 6 вересня, після офіційно призначення королевою. Потім почнеться формування нового Кабінету міністрів.

У п'ятницю, 2 вересня, у Великій Британії завершилося голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра, який змінить Бориса Джонсона після відставки.

Про це повідомляє BBC.

Ім'я переможця оголосять вже у понеділок, 5 вересня. Він чи вона вступить на посаду наступного дня, після призначення королевою. Потім новий прем'єр-міністр приступить до формування Кабінету міністрів.

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Наразі залишилось лише два кандидати: глава МЗС Британії Ліз Трасс та екс-канцлер казначейства Ріші Сунака.

Зазначається, що хоча Сунака має значну підтримку серед членів парламенту від Торі, все ж Трасс має більше прихильників серед членів консервативної партії загалом.

Букмекери в свою чергу дають на перемогу очільниці МЗС 95%, а на екс-канцлера - 5%.

Як раніше повідомляв УНІАН, Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо вона отримає цей пост, і одразу ж подзвонить президенту Володимиру Зеленському.

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