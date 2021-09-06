Після звернення місцевого депутата до поліції, власник рекламної конструкції вирішив самостійно прибрати бігборд.

У Чернівцях депутат районної ради Артем Жук поскаржився у поліцію через виявлений бігборд із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва, після чого рекламну конструкцію демонтували.

Як повідомив УНІАН депутат, сьогодні вранці на вулиці Комарова він виявив рекламну конструкцію, на якій був зображений екс-нардеп Мураєв.

Читайте такожМузей Революції Гідності відреагував на банер Мураєва на Будинку профспілок"Я зателефонував на спецлінію патрульної поліції та поскаржився на виявлений факт. Правоохоронці прибули на місце події через кілька хвилин й зафіксували моє звернення", – сказав Жук.

За його словами, в ході перевірки патрульні з’ясували, що рекламна конструкція належить приватному підприємцю. Вони викликали його на місце події, після чого він прийняв рішення про демонтаж бігборду.

"Моя боротьба з проросійським політиком тривала рівно 15 хвилин", – додав Жук.

Банер з Мураєвим на Будинку профспілок у Києві

3 вересня у Києві на фасаді Будинку профспілок з’явився велетенський банер із зображенням проросійського політика та екс-депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва.

На банері містилася реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

Після розголосу в соціальних мережах та ЗМІ його зняли.

Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російську агресію, заявляючи, що в Україні – громадянський конфлікт.

Автор: Микола Кобилюк