Також на банері міститься реклама його телеканалу, закриття якого наразі добивається у суді Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

На Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві повісили велетенський банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку на Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві помістили велетенський банер із зображенням проросійського політика та екс-депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва.

Також на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

Слід зазначити, що Будинок профспілок взимку 2013-2014 року був головною будівлею, де мешкали учасники Революції Гідності, там працював прес-центр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців та "тітушок".

Читайте також"Поразка Путіна": в ОП заявили про "проривне досягнення" поїздки Зеленського до Байдена19 лютого 2014 року Будинок профспілок штурмував спецпідрозділ СБУ "Альфа", внаслідок чого там почалася пожежа і значна частина будівлі вигоріла. До сьогодні триває суд над колишнім начальником СБУ у Києві та Київській області Олександром Щеголєвим, якого обвинувачують і організації та здійснені силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, що Євгеній Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російську агресію, заявляючи, що в Україні – громадянський конфлікт.

Скандали з телеканалом "НАШ" Євгенія Мураєва

В ефірі телеканалу Мураєва регулярно фіксують спотворене висвітлення політичної ситуації в Україні. Телеканал часто практикує "спілкування" з нібито мешканцями окупованих територій, які вороже висловлюються щодо української влади та українців.

Ведучі НАШ також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. Крім того, поширювали відверту брехню на користь Путіна.

У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.

Автор: Дмитро Хилюк