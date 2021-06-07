Зокрема, Україна повинна одночасно боротися з корупцією і російською агресією.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки озвучили головні очікування від України, пов'язані з реформами та боротьбою з проросійськими корумпованими силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконувач обов'язків помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер у своєму відеозверненні до учасників форуму "Демократія у дії" (Democracy in Action).

Як зазначив американський дипломат, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що "боротьба проти корупції є не менш важливою для майбутнього України, коли вона бореться проти російської агресії".

Рікер підкреслив, що поступ України для зміцнення реформ заслуговує на високу оцінку. На його переконання, прогрес України є прикладом для сусідніх країн і у регіоні Східної Європи, і за його межами.

Він схвалив прогрес України у втіленні реформи децентралізації, ухваленні законодавчих ініціатив з відкриття ринку землі, а також кроки з реформування і оновлення органів прокуратури.

"Ми сподіваємося побачити подальші кроки для захисту незалежності та цілісності інституцій судової системи, впровадження національних стандартів прозорості у корпоративному управлінні, а також ухвалення необхідного законодавства для реформування правоохоронних органів", - наголосив Рікер.

Також він додав, що в Україні діє "широке коло шкідливих суб'єктів, які намагаються підірвати реформи, аби відстоювати не лише особисті фінансові інтереси, але й більш широкі політичні програмні цілі".

За словами в. о. помічника держсекретаря, до цих суб'єктів належать "проросійські олігархічні інтереси, які поширюють дезінформацію і намагаються вплинути на роботу інституцій, вплинути на рішення та породити безлад".

Рікер підкреслив, що ці суб'єкти створюють "ключовий стратегічний виклик для євроатлантичних прагнень України".

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Він заявив, що США допомагають Україні боротися з цими силами шляхом застосування санкції і візових заборон на "корумпованих і зловісних суб'єктів, які підривають демократичні процеси".

За його словами, США вітають кроки влади України, спрямовані на запровадження санкцій проти корумпованих осіб.

Також у Сполучених Штатах сподіваються, що українська влада здійснить подальші дії для притягнення корумпованих суб'єктів до відповідальності у наступні місяці й роки.

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Автор: Віталій Саєнко