Раніше Україна подала заявку з метою отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте заявляє, що швидкого процесу вступу України в Європейський Союз не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав перед початком неформального саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС у Версалі (Франція).

"Перш за все, Нідерланди були однією з перших країн, які вийшли з воєнною підтримкою. Одна з перших країн, яка виступала за сильний пакет санкцій. Тож, не повинно бути сумнівів щодо фактів, що Нідерланди стоять пліч-о-пліч з Україною. Але немає такого поняття як прискорений шлях вступу. Він не існує", - заявив Рютте.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Еммануель Макрон, якого цитує "Європейська правда".

При цьому він сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.