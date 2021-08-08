За словами прем'єра, жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки.

Україна перейде в режим безпаперового документообігу через три місяці.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook.

"Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах", - написав прем’єр.

Він зазначив, що завдяки режиму "без паперів" кількість електронних послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова буде остаточно знищена.

Читайте такожЧастина українців зможуть оформити пенсію без довідок про доходи: кого це стосуватиметься"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада прийняла закон про перехід держави на безпаперовий документообіг (paperless-режим), яким також врегульовуються питання, пов'язані з наданням (отриманням) усіх категорій публічних послуг в електронній формі.

6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості надання електронних публічних послуг".

Автор: Катерина Жирій