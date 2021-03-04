Також законом врегульовується питання про автоматичне призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет громадянина на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (№1217-IX), який запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента на своєму сайті.

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Документ також передбачає використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи при укладенні трудового договору, а також для призначення пенсій та іншого.

Також цим законом врегулюється питання про автоматичне призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет громадянина на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

"Таким чином удосконалюється і реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок", - сказано в повідомленні.

Законом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Протягом цього часу буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із зазначеного реєстру.

Крім цього, документ вводить можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення громадянина зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

"Такі зміни дозволять зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у разі тимчасової втрати працездатності", - сказано в повідомленні.

Також усуваються можливі ризики та негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Що цьому передувало

5 лютого 2021 року Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект, що передбачає перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

У Мінекономіки розповіли, навіщо українцям потрібна електронна трудова книжка.

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Автор: Павло Степанець