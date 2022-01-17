Раніше глава ОП Єрмак заявляв, що президент України Зеленський запропонував президенту США Байдену провести тристоронні переговори разом з президентом РФ Путіним.

У Кремлі не вважають, що до обговорення російсько-українських відносин потрібно залучати США.

Як повідомляє ТАСС, про це журналістам у понеділок заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Навіщо [залучати] Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", - сказав Пєсков.

Таким чином він відповів на питання, чи розглядає Кремль можливість проведення тристороннього саміту.

Минулого тижня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену організувати тристоронню зустріч в режимі відеоконференції з російським колегою Володимиром Путіним.

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"Там питання - по Донбасу чи не по Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було ніякого уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох", - зауважив представник Кремля.

За його словами,"в такому випадку все одно належить з'ясувати, що про Донбас пропонують наші українські опоненти обговорювати з Росією".

У зв'язку з цим Пєсков знову почав озвучувати неправдиві твердження Кремля, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

"Чи означає це, що більшу надію вони покладають на Сполучені Штати і меншу надію вони покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають більше за необхідне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в нормандському форматі? На жаль, поки відповідей на все це немає", - констатував Пєсков.

Говорячи про можливість тристороннього формату в принципі, представник Кремля припустив, що, "може бути, Київ має на увазі якісь інші теми". "Але це нам всім належить ще дізнатися", - зауважив прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, нещодавно на тлі загрози чергового нападу РФ Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу в Брюсселі відбулася серія зустрічей представників РФ, США і НАТО, за результатами яких Альянс відхилив ультиматум Москви. На тлі провалу в МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "важким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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