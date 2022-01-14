Раніше на Банковій повідомили, що запропонували президенту США провести тристоронню зустріч з Путіним.

У Кремлі прокоментували пропозицію президента України Володимира Зеленського американському колезі Джо Байдену провести тристоронню зустріч з Володимиром Путіним.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости".

"Ні. Поки нічого не надходило", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи надійшли вже пропозиції від американської сторони про проведення такого саміту.

Раніше сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з Путіним. "Ми очікуємо реакції російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - сказав Єрмак.

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Американський радник з національної безпеки Джейк Салліван сьогодні заявив, що РФ готує спецоперацію на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення.

Нещодавно на тлі загрози чергового нападу РФ Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу в Брюсселі відбулася серія зустрічей представників РФ, США і НАТО, за результатами яких Альянс відхилив ультиматум Москви. На тлі провалу в МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "важким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".