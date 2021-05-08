Раніше у КМДА заявили, що урочисті заходи – під загрозою зриву через те, що технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею.

У Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили, що затримка з монтажем сцени до Дня пам'яті та примирення на території Національного музею історії України у Другій світовій війні була пов’язана з необхідністю дотримання карантинних обмежень.

Про це йдеться в заяві міністерства.

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У МКІП поінформували, що запит на проведення заходів від КМДА отримали 7 травня. Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення санепідемвимог, дозвіл було надано.

«Сьогодні, 8 травня, усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів. Аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12-ї години було розпочато монтаж сцени», – йдеться в заяві.

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У МКІП запевнили, що урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбудуться згідно з планом та за погодження міністерства.

Раніше сьогодні в КМДА заявили, що урочисті заходи до Дня пам'яті та примирення під загрозою зриву через те, що технічне обладнання для монтажу сцени не пропускають на територію музею.

Заступник голови КМДА Марина Хонда повідомила, що, за словами директора музею Івана Ковальчука, така вказівка надійшла прямо від міністра культури. При цьому, за її словами, жодних документів, які б підтверджували це рішення, у керівництва музею не було.

День пам'яті та примирення

Україна сьогодні разом із країнами Європи відзначає День пам’яті та примирення.

Ця дата встановлена указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

Символом пам’яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.

Як повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України з посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, сьогодні в державі з нагоди Дня пам’яті та примирення заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 тис. правоохоронців.

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Автор: Ганна Нагорна