Санкційні списки "просто продавали", вважає очільник фракції "СН".

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що станом на 26 жовтня у Нацполіції не було зареєстровано проваджень за фактом продажу санкційних списків РНБО, про що у вівторок заявляв глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це Єнін повідомив в інтерв’ю журналісту Данилу Мокрику ввечері, 26 жовтня.

Напередодні Арахамія допустив, що "помилки" у санкційних списках РНБО робилися навмисне – за хабарі.

"Вже приходять різного роду ці люди, які кажуть, що приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів – за мзду припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Ось і вся історія. Просто продавали цей список, ось і все", - сказав він в ефірі Україна 24.

Читайте такожМати керівника Апарату РНБО купила у власного сина нерухомості на 1,7 мільйона гривеньСвоєю чергою, Єнін зауважив, що заяви про вчинення таких правопорушень є справою НАБУ.

"Щодо реакції на такі заяви, то я впевнений, що відповідні органи досудового розслідування мають ретельно проаналізувати зазначені заяви. Хотів би нагадати, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, що ті події, про які казав пан Арахамія, знаходяться у підслідності НАБУ. І відповідно – всі карти в руки. Станом на сьогодні (26 жовтня – УНІАН) жодна інформація про зазначене кримінальне правопорушення не була зареєстрована у Національній поліції України", – відповів Єнін.

Заступник міністра додав, що МВС поки на першій стадії аналізу санкційного списку РНБО, отримані дані скерують спершу до Кабміну, а потім – до РНБО.

Йдеться про виправлення даних, написання прізвищ. Чи то виправлення паспортних даних, чи то відомостей про наявність того чи іншого громадянства.

"Ті особи, які були причетні до вчинення зазначених помилок, або були звільнені, або понижені по службі. Зокрема, йшлося про колишнього керівника департаменту стратегічних розслідувань. Сьогодні у нас немає підтвердження навмисного характеру зазначених помилок. Однак процес триває і час покаже", – додав Єнін.

"Помилки" у санкційному списку РНБО

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данилов, говорячи про санкційні списки контрабандистів і "злодіїв у законі", повідомив: "На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома або несвідома помилка щодо 108 осіб, яку ми вже виправили".

За словами Данилова, 8 співробітників міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.

Зокрема, частина з них була звільнена з лав МВС, а дві людини були переведені на нижчі посади.

Крім того, було прийнято рішення провести додаткову перевірку 9 осіб з вищезазначених списків.

"Щодо кримінальних авторитетів робота триває. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні знаходяться. З 17 "злодіїв у законі", які були під санкціями, поки жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію України, а інша частина - в СІЗО", - додав секретар РНБО.

Автор: Яна Ставська