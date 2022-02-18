Твердження про нібито намір української влади розпочати наступ на тимчасово окупованих територіях не відповідають дійсності.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності.

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності.

Також підкреслюється, що Україна не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

"Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу", - наголосив речник МЗС.

МЗС закликає іноземні держави та міжнародні організації - засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, у раніше оприлюднених заявах міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного також спростовувалися заяви ватажків "Л/ДНР" про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

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