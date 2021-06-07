Водночас заступник генсекретаря підтвердив політику “відкритих дверей” для України.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане заявив, що у питанні надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі наразі немає консенсусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час міжнародного форуму "Демократія у дії" (Democracy in Action) в онлайн-включенні.

У відповідь на запитання щодо перспектив надання Україні та Грузії ПДЧ в НАТО, Джоане сказав:

"Політика відкритих дверей є незмінною, реальною та актуальною. Наші лідери за тиждень до саміту НАТО підтверджують політику відкритих дверей. Ми є організацією 30 країн, яка ухвалює рішення шляхом консенсусу. Для того, щоб прийняти рішення, необхідно дійти консенсусу, а в цьому питанні консенсусу поки що немає", - наголосив заступник генсекретаря НАТО.

"У середині - кінці 90-их ми (Румунія - УНІАН) вирішили приєднатися до Заходу: вступити в НАТО та ЄС. Не всі давали Румунії на початку шанс на членство", - заявив він.

Також він зауважив, що Румунію не запросили на саміт НАТО в 1999 році у Вашингтоні для першого раунду переговорів щодо членства.

"Ми так сподівалися на цей саміт, але нас не запросили, однак тепер подивіться на Румунію і на мене, я говорю з вами у зовсім іншому становищі, маючи високу позицію в НАТО. Якщо ви триматиметесь цього курсу і проводитиме внутрішні реформи не для того, щоб потрапити до тієї чи іншої організації, а для власного народу - це єдиний поступ, єдиний шлях, який є результативним", - сказав він.

Водночас заступник генсекретаря підкреслив, що НАТО не прийме "старе європейське "прокляття" сфер впливу - коли одна країна визначає долю іншої і диктує їй умови - це неприйнятно в НАТО, ми ніколи такого не допустимо".

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Саміт НАТО у червні

14 червня відбудеться саміт НАТО, у ньому візьмуть участь лише країни-члени Альянсу. Президент Володимир Зеленський розраховував, що на цьогорічному саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому на тлі російської агресії Україну не запросили на саміт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Зеленський в інтерв`ю Axios, яке у лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

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Автор: Костянтин Гончаров