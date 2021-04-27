У НАТО відреагували на відведення Росією військ від українського кордону

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України.

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