У політсилі наголошують: кожний меморандум із МВФ має бути ратифікований українським парламентом.

Верховна Рада нарешті має стати активним учасником переговорного процесу з МВФ. Парламент більше не може спостерігати, як заради чергового траншу людей заганятимуть у бідність та розпродаватимуть національні інтереси.

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко під час Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп у Верховній Раді.

Читайте такожУкраїні необхідно переглянути співпрацю з МВФ - нардеп Палиця«У парламентсько-президентській республіці, якою, нагадую, є Україна, не припустимою є така практика, коли парламент постфактум поставлять до відома про взяті на себе зобов’язання. З нещодавніх заяв представників уряду стало відомо, що зараз тривають переговори щодо нового Меморандуму з МВФ. Є всі підстави вважати, що цей документ буде набагато жорсткішим, ніж попередній», – заявив Батенко.

Міжнародний валютний фонд, якому належить усього 14% від зовнішнього державного боргу, продовжує диктувати Україні, як розвивати економіку. Депутатська група «За майбутнє» пропонує зробити два важливі кроки, щоб припинити цю ганебну практику.

«Перший крок – зобов'язати Кабінет Міністрів дотримуватися певних соціально-економічних орієнтирів під час перемовин із МВФ. Зокрема, не можна підвищувати тарифи та податки, не можна підвищувати пенсійний вік та обмежувати зростання пенсій та зарплат! Не можна продавати українську землю іноземцям та віддавати за безцінь стратегічні підприємства! Другий крок – закріпити на законодавчому рівні право Верховної Ради на ратифікацію будь-яких домовленостей із міжнародними фінансовими організаціями. Кожний меморандум із МВФ має бути ратифікований українським парламентом!» – наголосив Батенко.

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Автор: УНІАН