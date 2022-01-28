Адвокати кажуть, що п'ятий президент прийде на такий допит.

П'ятий президент Петро Порошенко прийде на одночасний допит з народним депутатом Віктором Медведчуком, але не даватиме жодних показань.

Про це кореспонденту УНІАН заявили його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.

За словами Новікова, якщо в ДБР влаштують одночасний, або так званий перехресний, допит Порошенка і Медведчука, то п'ятий президент прийде, але нічого не казатиме, оскільки всі показання вже дав раніше.

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Своєю чергою Головань додав: "Звісно, вони можуть зняти картинку, як у кабінеті слідчого знаходяться Порошенко і Медведчук, зняти картинку, як вони заходять і виходять. Це й усе".

За словами Голованя, відмовлятись або надавати показання – це право громадянина.

Новіков також додав, що захисту Порошенка байдуже, які показання даватиме Медведчук.

Чому матеріали справи не надійшли сьогодні до апеляційної інстанції, адвокати не знають, проте припускають, що це зроблено спеціально.

Їхню думку поділяє і сам Порошенко, який, виступаючи в залі суду, заявив: "Офіс президента віддав наказ Печерському суду не передавати документи в Апеляційний суд, зірвати це судове засідання, бо вони ще не підібрали компромату на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення".

Слід зауважити, що у Київському апеляційному суду досить часто переносять засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід через ненадходження матеріалів із суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше у Держбюро розслідувань заявили, що народного депутата Петра Порошенка і народного депутата Віктора Медведчука, які є фігурантами "вугільної справи", можуть допитати одночасно, і назвали умову для цього.

"Вугільна" справа Порошенка - що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти п'ятого президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід Порошенку на 28 січня. Засідання було перенесено.

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