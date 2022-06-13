Це перший його візит до України від початку повномасштабної війни.

Перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що французький лідер Еммануель Макрон приїде до Києва.

Як зазначив Кассанель в коментарі "Суспільному", візит запланований на середу, 15 червня.

Перед тим, як відвідати Київ, президент Франції планує візит до Молдови.

Як писав УНІАН, 10 червня газета Le Figaro повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон може наступного тижня відвідати Київ.

Згодом в Єлисейському палаці цю інформацію спростували та зазначили, що дата можливого візиту президента Франції в Україну ще не визначена.

Німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України також сповіщало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі разом поїдуть до Києва перед самітом "Групи семи" наприкінці червня.

А італійська газета La Stampa писала, що Макрон, Шольц та Драгі відвідають Україну у четвер, 16 червня.

Жоден із трьох лідерів не був у Києві після початку масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.

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