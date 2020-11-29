Обговорюватимуться закони з вирішення конституційної кризи і закони про підтримку бізнесу.

У понеділок, 30 листопада, має відбутися чергова нарада голів фракцій Верховної Ради.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Читайте такожКравчук назвав єдине серйозне зрушення щодо миру на Донбасу за останній час«Завтра знову збираємося головами фракцій о 9:00. Теми плюс-мінус такі самі. Головний фокус: закони з вирішення конституційної кризи; закони про підтримку бізнесу», - написав він.

Раніше Железняк повідомив, що 28 листопада об 11:00 відбулася нарада керівництва фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Обговорювались теми роботи парламенту в грудні, держбюджет-2021, закони з «конституційної кризи» і закон про призначення голови Національного антикорупційного бюро України, закони про підтримку бізнесу і відтермінування введення реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців, про можливий локдаун. «Обговорювали, навіть графіки бачили. Є базовий сценарій, але все залежить від цифри хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучать у Кабміні. Але скидається на те, що тут без варіантів», - написав депутат.

За його словами, також обговорювалась можливість додати пленарні дні ВР у грудні. «Наприклад, зробити 2-3 пленарні тижні поспіль. Але тут є проблема, тому що не лише багато депутатів хворіють, а й більш як 50 співробітників Апарату Ради», - пояснив Железняк.

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Автор: Юлія Петриченко