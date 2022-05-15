Руслан Стефанчук зазначив, що всі економічні зв'язки повинні бути розірвані з цими країнами.

Україна попри війну не може розірвати низку угод з Російською Федерацією та Білоруссю. Документи стосуються прав людини.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Чи можемо ми прибрати (всі угоди - УНІАН)? Очевидно, ні. Тому що є ряд угод, що стосуються прав людини, які повинні зберігатися. Наприклад, якщо українці будуть перебувати на території тих держав, а також обміни полоненими, - це все відбувається на рівні міжнародних угод. Водночас економічні угоди мають бути скасовані", - заявив політик.

За його словами, український парламент розглянув багато питань щодо розірвання угод з РФ та Білоруссю, зокрема угоди щодо СНД вже денонсовані

"Чекатимемо на загальний перелік. Наприклад, що Міністерство закордонних справ вважатиме за потрібне прибрати в законодавчому полі України", - підсумував Стефанчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

У зв'язку з цим Україна припинила освітню та наукову співпрацю з Росією.

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