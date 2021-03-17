За словами спікера, відповідний законопроект вже перебуває на розгляді в комітетах Верховної Ради.

Є велика ймовірність, що Верховна Рада України проголосує за денонсацію Харківських угод, підписаних у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков в інтерв’ю одному з телеканалів.

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За його словами, відповідна ініціатива надійшла від народних депутатів, і зараз законопроект передано на розгляд комітетів.

Разумков зазначив, що в ситуації, коли Крим є окупованим Російською Федерацією, дивним є те, що такий "закон зберігається в якості законодавчого акту".

Він сказав, що підтримує ухвалення рішення про денонсацію. При цьому нагадав, що в сесійній залі необхідно 226 голосів для підтримки такого рішення.

"Станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідна кількість голосів буде набрана", - додав Разумков.

Нагадаємо, 12 березня 2021 року в парламенті було зареєстровано проект закону "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України" (реєстраційний номер 0095).

Ним передбачено денонсувати угоду щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові та ратифіковану Верховною Радою 27 квітня. Також доручається уряду та Міністерству закордонних справ повідомити РФ про денонсацію цієї угоди.

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"Харківські угоди": що відомо

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.

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Автор: Надя Пришляк