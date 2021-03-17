Є велика ймовірність, що Верховна Рада України проголосує за денонсацію Харківських угод, підписаних у 2010 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков в інтерв’ю одному з телеканалів.
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За його словами, відповідна ініціатива надійшла від народних депутатів, і зараз законопроект передано на розгляд комітетів.
Разумков зазначив, що в ситуації, коли Крим є окупованим Російською Федерацією, дивним є те, що такий "закон зберігається в якості законодавчого акту".
Він сказав, що підтримує ухвалення рішення про денонсацію. При цьому нагадав, що в сесійній залі необхідно 226 голосів для підтримки такого рішення.
"Станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідна кількість голосів буде набрана", - додав Разумков.
Нагадаємо, 12 березня 2021 року в парламенті було зареєстровано проект закону "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України" (реєстраційний номер 0095).
Ним передбачено денонсувати угоду щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові та ратифіковану Верховною Радою 27 квітня. Також доручається уряду та Міністерству закордонних справ повідомити РФ про денонсацію цієї угоди.
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"Харківські угоди": що відомо
- 21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.
- 28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.
- За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.
- За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.
- У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.
- 11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.
12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.
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