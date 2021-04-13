Законопроект про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції буде розглянутий сьогодні на позачерговому засіданні ВР.

За порушення порядку самоізоляції, обсервації громадяни можуть отримати від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн штрафу.

Відповідний законопроект планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради.

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Документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення положенням, згідно з яким порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн).

Встановлюється, що справи про такі адміністративні правопорушення розглядають виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; органи Національної поліції, органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи Державної прикордонної служби України (щодо порушень, виявлених у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду).

Також лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів Держсанепідслужби мають право від їхнього імені розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством.

Ці нововведення щодо розгляду справ стосуються і порушень щодо перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі, виготовлених самостійно.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про внесення змін до КУпАП щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, був зареєстрований у Верховній Раді під №4540 24 грудня 2020 року.

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Автор: Тетяна Поляковська