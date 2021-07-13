Це жодним чином не вплинуло на роботу парламенту, засідання тривало.

Сьогодні в Верховній Раді перебої зі світлом.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька раз вимикалось світло на секунди.

Це жодним чином не вплинуло на роботу парламенту, засідання продовжувалося.

На кілька хвилин була виключена система кондиціонування на третьому поверсі, де перебувають журналісти.

Причини проблем з електропостачанням в парламенті не пояснюють.

О 16:00 має відбутися позачергове засідання, ініційоване президентом України. На ньому, зокрема, буде розглянуто законопроект про легалізацію медичного канабісу.

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Легалізація медичного канабісу: що відомо

2 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу у медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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Автор: Надя Пришляк