На акцію прийшли декілька десятків людей – це хворі, які потребують терапії медичним канабісом, їхні родичі і друзі.

Під Верховною Радою відбулась акція на підтримку законопроекту про легалізацію медичного канабісу (№5596).

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції принесли із собою великі "пігулки" з написом "Потерпін від усього", які символізують те, що хворі вже роками терплять, очікуючи необхідних їм ліків.

Учасники акції розповіли, що роками очікують ухвалення законопроекту про легалізацію медичного канабісу, а в цей час вимушені ставати контрабандистами, щоб придбати за кордоном ліки на основі медичного канабісу, які в Україні на сьогодні є поза законом.

Учасники акції вимагають від народних депутатів ухвалити якнайшвидше законопроект про легалізацію медичного канабісу. Також вони розповіли журналісти, що від ряду хвороб альтернативи медичному канабісу немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, на ньому, зокрема, розглянуть законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596). Законопроект передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк