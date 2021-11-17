Така відправка можлива у рамках навчальної місії під керівництвом Євросоюзу.

Швеція готова направити військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом Євросоюзу.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст в ефірі Sveriges Radio. "Ми розглядаємо це як дуже важливу частину у рамках визначення амбіцій ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України", - заявив шведський міністр.

Пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії після інформації про концентрацію російських військ на кордоні з Україною, передає Новое время.

"Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою", - заявив Хультквіст.

Нагадаємо, 9 листопада агентство Bloomberg заявило, що Росія перекинула на кордон з Україною батальйон танків і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться "елітними підрозділами" військ РФ.

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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада наголосив, що скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік і "психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє".

У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на початок листопада біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 90 тис. російських військових.

Автор: Ірина Погоріла