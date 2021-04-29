Також народні депутати хвилиною мовчання вшанували жертв нацизму.

У фракції "Слуга народу" засудили Марш вишиванок, присвячений 76-ій річниці створення Першої української дивізії УНА "Галичина", та обурилися з приводу надання київською владою дозволу на проведення цього заходу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни парламенту в оточенні кількох десятків депутатів заявив депутат від "СН" Данило Гетмацев.

"За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії - День Перемоги. Це перемога зі сльозами на очах, це перемога, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей", - зазначив він.

При цьому Гетманцев підкреслив, що "усе, що пов’язане з СС, - це злочин".

"СС - це визнаний злочин. Злочин, визнаний всім людством. За своїм визначенням, усе, що пов’язане з СС, - це злочин", - наголосив депутат.

Він закликав парламентарів хвилиною мовчання вшанувати пам'ять людей, які загинули "внаслідок нацизму". Депутати хвилиною мовчання вшанували жертв нацизму.

"Хочу подякувати усім присутнім, хочу подякувати своїй фракції за незмінну позицію у засудженні нацизму. І ми обурені мовчанням Київської міської влади, яка чомусь не засудила цю акцію і дала можливість її проводити", - підсумував Гетманцев.

28 квітня у центрі столиці відбувся Марш вишиванок, приурочений до 76-ої річниці створення Першої української дивізії УНА "Галичина". Близько 200 осіб колоною пройшли від Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен дала акції несхвальну оцінку. Вона нагадала, що підрозділи СС брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни.

Дивізія СС "Галичина" - історія

Українську дивізію СС «Галичина» було створено в роки Другої світової війни - 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Основу дивізії склали добровольці.

Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

В ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, наприкінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива - критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. За твердженням прихильників дивізії, Нюрнберзький процес, який розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.

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Автор: Тетяна Поляковська