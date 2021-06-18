США віддані суверенітетові й територіальній цілісності України.

США не збираються скасовувати або послаблювати санкції проти Росії, запроваджені через агресію проти України.

Про це повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден іще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, поки Росія не змінить своєї поведінки щодо України", - сказала Нуланд.

Вона також зазначила, що Байден назвав Україну як країну, щодо якої у США є великі розбіжності з РФ.

"Сполучені Штати твердо віддані - як ми й були вже кілька десятиліть — суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись", - додала Нуланд.

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Переговори Байдена і Путіна: деталі

16 червня президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з Джозефом Байденом заявив, що тема вступу України в НАТО торкалася «мазком».

«З приводу вступу України в НАТО -ця тема зачіпалася "мазком", тут, мабуть, нічого обговорювати", - сказав Путін.

Крім того, за словами Путіна, він обговорив з Байденом питання виконання Мінських угод.

«Що стосується України - ця тема порушувалася, не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, в основі врегулювання на сході України мають бути Мінські угоди», - зазначив він.

У свою чергу Байден на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним підтвердив непохитну підтримку США територіальної цілісності України.

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Автор: Олег Давигора