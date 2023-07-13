У Державному департаменті переконують, що Україна та США залишаються близькими партнерами, а їхні взаємини міцні як ніколи.
Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі Радіо Свобода прокоментувала чутки ЗМІ, що нібито делегація США на саміті НАТО у Вільнюсі обурилася висловами Володимира Зеленського, який розкритикував Альянс за нерішучість.
Калан наголосила, що у США з розумінням ставляться до слів Зеленського, тому що він робить усе можливе, щоб захистити Україну від російського вторгнення.
"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо одне одного", - сказала представниця Держдепу.
Нагадаємо, що 12 липня президент Зеленський заявив, що "результати саміту хороші, але вони могли би бути ідеальними, якби Україну запросили до НАТО".
Саміт НАТО у Вільнюсі: що казав Зеленський
Зеленський сказав, що за два дні Вільнюського саміту НАТО вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо перспективи членства України в НАТО.
Також український президент наголошував, що Україна ніколи не планує обмінювати будь-які свої території на будь-який статус для себе.