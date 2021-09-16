За висновками експертиз, ушкодження тіла Чорновола є такими, що "сформувалися внаслідок травмування особи, яка перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою".

В Офісі генпрокурора не підтвердили версію вбивства голови "Народного Руху України", Героя України, народного депутата кількох скликань В’ячеслава Чорновола кастетом та заявили, що можливість скоєння умисного вбивства перевіряється.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Офісу генпрокурора.

"Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що у цьому кримінальному провадженні проведено велику кількість слідчих та розшукових дій, у тому числі ряд судових експертиз.

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За висновками комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та під час експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.

"В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП", - додали в ОГПУ.

Як відомо, раніше в інтерв'ю одному із українських телеканалів колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, який певний час керував слідством у цій справі, заявив, що лідер "Народного Руху України" В'ячеслав Чорновіл загинув не в результаті ДТП, а внаслідок чотирьох ударів кастета у потиличну ділянку голови.

Таким же чином, за словами Голомші, вбили й водія політика.

Він також повідомив, що тодішнє слідство встановило, що подушки безпеки в авто Чорновола були відключені, а документи про огляд місця аварії - підроблені.

Чорновіл загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року.

Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретар Чорновола Дмитро Понамарчук був госпіталізований з тяжкими травмами.

Автор: Антоніна Доломанжи